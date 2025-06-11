Dövizler / LIT
LIT: Global X Lithium & Battery Tech ETF
55.21 USD 2.14 (4.03%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LIT fiyatı bugün 4.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 54.39 ve Yüksek fiyatı olarak 55.59 aralığında işlem gördü.
Global X Lithium & Battery Tech ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
54.39 55.59
Yıllık aralık
31.44 55.59
- Önceki kapanış
- 53.07
- Açılış
- 54.39
- Satış
- 55.21
- Alış
- 55.51
- Düşük
- 54.39
- Yüksek
- 55.59
- Hacim
- 1.769 K
- Günlük değişim
- 4.03%
- Aylık değişim
- 18.37%
- 6 aylık değişim
- 43.63%
- Yıllık değişim
- 25.71%
