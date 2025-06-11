Währungen / LIT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LIT: Global X Lithium & Battery Tech ETF
55.21 USD 2.14 (4.03%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LIT hat sich für heute um 4.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.39 bis zu einem Hoch von 55.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X Lithium & Battery Tech ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LIT News
- Lithium Americas could be the Trump administration’s next investment, after chips and rare earths
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- The Zacks Analyst Blog Highlights BWET, GOEX, SLVP, LIT and BBC
- Best-Performing ETFs of Last Week
- Best-Performing ETFs of Last Week
- Commodities Tracker: August 2025
- Lithium Miners News For The Month Of August 2025
- The Next Big Theme: August 2025
- Tesla Has Launched Its Robotaxi... Now What?
- Commodities Tracker: July 2025
- Mine Closure in China Sparks Lithium ETFs Rally
- These lithium stocks are surging as a mine in China goes offline. Can the rally continue?
- Behind The Surge In Battery Metal Mining
- Tesla Valuation Is Built On Dreams (NASDAQ:TSLA)
- The 1-Minute Market Report - July 26, 2025 (null:SPX)
- Lithium ETF (LIT) Hits a New 52-Week High
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
- LIT: Oversupply And Slowing EV Adoption Disappoint
- The Next Big Theme: June 2025
- Critical Minerals Sourcing Rises Against Trade Troubles
- Lithium Shines As Global Turmoil Throws Oil Prices Into Doubt (Commodity:LC:COM)
- Lithium Miners News For The Month Of June 2025
- Consensus Price Forecasts – U.S.-China Trade Pact Lifts Industrial Metals Prices
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
Tagesspanne
54.39 55.59
Jahresspanne
31.44 55.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 53.07
- Eröffnung
- 54.39
- Bid
- 55.21
- Ask
- 55.51
- Tief
- 54.39
- Hoch
- 55.59
- Volumen
- 1.769 K
- Tagesänderung
- 4.03%
- Monatsänderung
- 18.37%
- 6-Monatsänderung
- 43.63%
- Jahresänderung
- 25.71%
25 September, Donnerstag
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 3.3%
- Vorh
- 3.3%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 1.6%
- Vorh
- 1.6%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 6.8%
- Vorh
- 6.8%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- -0.5%
- Vorh
- -2.8%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 0.6%
- Vorh
- 1.1%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- $42.847 B
- Vorh
- $-103.566 B
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 0.1%
- Vorh
- 0.2%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 0.1%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 208 K
- Vorh
- 231 K
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 1.913 M
- Vorh
- 1.920 M
13:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.925%