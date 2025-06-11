Divisas / LIT
LIT: Global X Lithium & Battery Tech ETF
55.21 USD 2.14 (4.03%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LIT de hoy ha cambiado un 4.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 54.39, mientras que el máximo ha alcanzado 55.59.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Lithium & Battery Tech ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
54.39 55.59
Rango anual
31.44 55.59
- Cierres anteriores
- 53.07
- Open
- 54.39
- Bid
- 55.21
- Ask
- 55.51
- Low
- 54.39
- High
- 55.59
- Volumen
- 1.769 K
- Cambio diario
- 4.03%
- Cambio mensual
- 18.37%
- Cambio a 6 meses
- 43.63%
- Cambio anual
- 25.71%
