LIT: Global X Lithium & Battery Tech ETF

55.21 USD 2.14 (4.03%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de LIT de hoy ha cambiado un 4.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 54.39, mientras que el máximo ha alcanzado 55.59.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Lithium & Battery Tech ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
54.39 55.59
Rango anual
31.44 55.59
Cierres anteriores
53.07
Open
54.39
Bid
55.21
Ask
55.51
Low
54.39
High
55.59
Volumen
1.769 K
Cambio diario
4.03%
Cambio mensual
18.37%
Cambio a 6 meses
43.63%
Cambio anual
25.71%
