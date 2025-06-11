Devises / LIT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LIT: Global X Lithium & Battery Tech ETF
55.21 USD 2.14 (4.03%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LIT a changé de 4.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 54.39 et à un maximum de 55.59.
Suivez la dynamique Global X Lithium & Battery Tech ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LIT Nouvelles
- Lithium Americas could be the Trump administration’s next investment, after chips and rare earths
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- The Zacks Analyst Blog Highlights BWET, GOEX, SLVP, LIT and BBC
- Best-Performing ETFs of Last Week
- Best-Performing ETFs of Last Week
- Commodities Tracker: August 2025
- Lithium Miners News For The Month Of August 2025
- The Next Big Theme: August 2025
- Tesla Has Launched Its Robotaxi... Now What?
- Commodities Tracker: July 2025
- Mine Closure in China Sparks Lithium ETFs Rally
- These lithium stocks are surging as a mine in China goes offline. Can the rally continue?
- Behind The Surge In Battery Metal Mining
- Tesla Valuation Is Built On Dreams (NASDAQ:TSLA)
- The 1-Minute Market Report - July 26, 2025 (null:SPX)
- Lithium ETF (LIT) Hits a New 52-Week High
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
- LIT: Oversupply And Slowing EV Adoption Disappoint
- The Next Big Theme: June 2025
- Critical Minerals Sourcing Rises Against Trade Troubles
- Lithium Shines As Global Turmoil Throws Oil Prices Into Doubt (Commodity:LC:COM)
- Lithium Miners News For The Month Of June 2025
- Consensus Price Forecasts – U.S.-China Trade Pact Lifts Industrial Metals Prices
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
Range quotidien
54.39 55.59
Range Annuel
31.44 55.59
- Clôture Précédente
- 53.07
- Ouverture
- 54.39
- Bid
- 55.21
- Ask
- 55.51
- Plus Bas
- 54.39
- Plus Haut
- 55.59
- Volume
- 1.769 K
- Changement quotidien
- 4.03%
- Changement Mensuel
- 18.37%
- Changement à 6 Mois
- 43.63%
- Changement Annuel
- 25.71%
25 septembre, jeudi
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 3.3%
- Prev
- 3.3%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.6%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 6.8%
- Prev
- 6.8%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -0.5%
- Prev
- -2.8%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.6%
- Prev
- 1.1%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- $42.847 B
- Prev
- $-103.566 B
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 0.1%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 208 K
- Prev
- 231 K
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.913 M
- Prev
- 1.920 M
13:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
14:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
17:00
USD
17:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 3.925%