통화 / LIT
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
LIT: Global X Lithium & Battery Tech ETF
55.21 USD 2.14 (4.03%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LIT 환율이 오늘 4.03%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 54.39이고 고가는 55.59이었습니다.
Global X Lithium & Battery Tech ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LIT News
- Lithium Americas could be the Trump administration’s next investment, after chips and rare earths
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- The Zacks Analyst Blog Highlights BWET, GOEX, SLVP, LIT and BBC
- Best-Performing ETFs of Last Week
- Best-Performing ETFs of Last Week
- Commodities Tracker: August 2025
- Lithium Miners News For The Month Of August 2025
- The Next Big Theme: August 2025
- Tesla Has Launched Its Robotaxi... Now What?
- Commodities Tracker: July 2025
- Mine Closure in China Sparks Lithium ETFs Rally
- These lithium stocks are surging as a mine in China goes offline. Can the rally continue?
- Behind The Surge In Battery Metal Mining
- Tesla Valuation Is Built On Dreams (NASDAQ:TSLA)
- The 1-Minute Market Report - July 26, 2025 (null:SPX)
- Lithium ETF (LIT) Hits a New 52-Week High
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
- LIT: Oversupply And Slowing EV Adoption Disappoint
- The Next Big Theme: June 2025
- Critical Minerals Sourcing Rises Against Trade Troubles
- Lithium Shines As Global Turmoil Throws Oil Prices Into Doubt (Commodity:LC:COM)
- Lithium Miners News For The Month Of June 2025
- Consensus Price Forecasts – U.S.-China Trade Pact Lifts Industrial Metals Prices
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
일일 변동 비율
54.39 55.59
년간 변동
31.44 55.59
- 이전 종가
- 53.07
- 시가
- 54.39
- Bid
- 55.21
- Ask
- 55.51
- 저가
- 54.39
- 고가
- 55.59
- 볼륨
- 1.769 K
- 일일 변동
- 4.03%
- 월 변동
- 18.37%
- 6개월 변동
- 43.63%
- 년간 변동율
- 25.71%
25 9월, 목요일
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- 3.3%
- 훑어보기
- 3.3%
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- 1.6%
- 훑어보기
- 1.6%
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- 6.8%
- 훑어보기
- 6.8%
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- -0.5%
- 훑어보기
- -2.8%
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- 0.6%
- 훑어보기
- 1.1%
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- $42.847 B
- 훑어보기
- $-103.566 B
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- 0.1%
- 훑어보기
- 0.2%
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 0.1%
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- 208 K
- 훑어보기
- 231 K
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- 1.913 M
- 훑어보기
- 1.920 M
13:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
14:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
17:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
17:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 3.925%