LIT: Global X Lithium & Battery Tech ETF
51.83 USD 0.09 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LIT за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.37, а максимальная — 51.92.
Следите за динамикой Global X Lithium & Battery Tech ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
51.37 51.92
Годовой диапазон
31.44 52.02
- Предыдущее закрытие
- 51.92
- Open
- 51.52
- Bid
- 51.83
- Ask
- 52.13
- Low
- 51.37
- High
- 51.92
- Объем
- 598
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 11.13%
- 6-месячное изменение
- 34.83%
- Годовое изменение
- 18.01%
