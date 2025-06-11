Moedas / LIT
LIT: Global X Lithium & Battery Tech ETF
55.21 USD 2.14 (4.03%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LIT para hoje mudou para 4.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 54.39 e o mais alto foi 55.59.
Veja a dinâmica do par de moedas Global X Lithium & Battery Tech ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LIT Notícias
- Lithium Americas could be the Trump administration’s next investment, after chips and rare earths
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- The Zacks Analyst Blog Highlights BWET, GOEX, SLVP, LIT and BBC
- Best-Performing ETFs of Last Week
- Best-Performing ETFs of Last Week
- Commodities Tracker: August 2025
- Lithium Miners News For The Month Of August 2025
- The Next Big Theme: August 2025
- Tesla Has Launched Its Robotaxi... Now What?
- Commodities Tracker: July 2025
- Mine Closure in China Sparks Lithium ETFs Rally
- These lithium stocks are surging as a mine in China goes offline. Can the rally continue?
- Behind The Surge In Battery Metal Mining
- Tesla Valuation Is Built On Dreams (NASDAQ:TSLA)
- The 1-Minute Market Report - July 26, 2025 (null:SPX)
- Lithium ETF (LIT) Hits a New 52-Week High
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
- LIT: Oversupply And Slowing EV Adoption Disappoint
- The Next Big Theme: June 2025
- Critical Minerals Sourcing Rises Against Trade Troubles
- Lithium Shines As Global Turmoil Throws Oil Prices Into Doubt (Commodity:LC:COM)
- Lithium Miners News For The Month Of June 2025
- Consensus Price Forecasts – U.S.-China Trade Pact Lifts Industrial Metals Prices
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
Faixa diária
54.39 55.59
Faixa anual
31.44 55.59
- Fechamento anterior
- 53.07
- Open
- 54.39
- Bid
- 55.21
- Ask
- 55.51
- Low
- 54.39
- High
- 55.59
- Volume
- 1.769 K
- Mudança diária
- 4.03%
- Mudança mensal
- 18.37%
- Mudança de 6 meses
- 43.63%
- Mudança anual
- 25.71%
25 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 3.3%
- Prév.
- 3.3%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.6%
- Prév.
- 1.6%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 6.8%
- Prév.
- 6.8%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.5%
- Prév.
- -2.8%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.6%
- Prév.
- 1.1%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $42.847 bilh
- Prév.
- $-103.566 bilh
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.2%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 0.1%
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 208 mil
- Prév.
- 231 mil
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.913 milh
- Prév.
- 1.920 milh
13:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.925%