Dövizler / KZIA
KZIA: Kazia Therapeutics Limited - American Depositary Shares
7.76 USD 0.09 (1.15%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KZIA fiyatı bugün -1.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.60 ve Yüksek fiyatı olarak 8.05 aralığında işlem gördü.
Kazia Therapeutics Limited - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KZIA haberleri
- Kazia Therapeutics stock price target raised to $13 from $2 at H.C. Wainwright
- Why Is Kazia Stock Soaring Today - Kazia Therapeutics (NASDAQ:KZIA)
- Kazia Therapeutics stock soars after positive early cancer treatment data
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.00%
- Kazia Therapeutics (KZIA) Stock Surges 77% On Positive Preclinical Data For Breast Cancer Drug - Kazia Therapeutics (NASDAQ:KZIA)
- Kazia Therapeutics Announces First Patient Dosed in Phase 1b Trial of Paxalisib in Advanced Breast Cancer
- Kazia Therapeutics Highlights Recent Progress and Provides Business Update
- Why Is Brain Cancer-Focused Kazia Therapeutics Stock Trading Lower On Tuesday? - Kazia Therapeutics (NASDAQ:KZIA)
Günlük aralık
7.60 8.05
Yıllık aralık
0.32 12.86
- Önceki kapanış
- 7.85
- Açılış
- 7.97
- Satış
- 7.76
- Alış
- 8.06
- Düşük
- 7.60
- Yüksek
- 8.05
- Hacim
- 50
- Günlük değişim
- -1.15%
- Aylık değişim
- 0.52%
- 6 aylık değişim
- 894.87%
- Yıllık değişim
- 1792.68%
21 Eylül, Pazar