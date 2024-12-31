Divisas / KZIA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
KZIA: Kazia Therapeutics Limited - American Depositary Shares
7.93 USD 0.08 (1.00%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KZIA de hoy ha cambiado un -1.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.90, mientras que el máximo ha alcanzado 8.09.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Kazia Therapeutics Limited - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KZIA News
- Kazia Therapeutics stock price target raised to $13 from $2 at H.C. Wainwright
- Why Is Kazia Stock Soaring Today - Kazia Therapeutics (NASDAQ:KZIA)
- Kazia Therapeutics stock soars after positive early cancer treatment data
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.00%
- Kazia Therapeutics (KZIA) Stock Surges 77% On Positive Preclinical Data For Breast Cancer Drug - Kazia Therapeutics (NASDAQ:KZIA)
- Kazia Therapeutics Announces First Patient Dosed in Phase 1b Trial of Paxalisib in Advanced Breast Cancer
- Kazia Therapeutics Highlights Recent Progress and Provides Business Update
- Why Is Brain Cancer-Focused Kazia Therapeutics Stock Trading Lower On Tuesday? - Kazia Therapeutics (NASDAQ:KZIA)
Rango diario
7.90 8.09
Rango anual
0.32 12.86
- Cierres anteriores
- 8.01
- Open
- 8.00
- Bid
- 7.93
- Ask
- 8.23
- Low
- 7.90
- High
- 8.09
- Volumen
- 26
- Cambio diario
- -1.00%
- Cambio mensual
- 2.72%
- Cambio a 6 meses
- 916.67%
- Cambio anual
- 1834.15%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B