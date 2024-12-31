Moedas / KZIA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
KZIA: Kazia Therapeutics Limited - American Depositary Shares
7.93 USD 0.08 (1.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KZIA para hoje mudou para -1.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.90 e o mais alto foi 8.09.
Veja a dinâmica do par de moedas Kazia Therapeutics Limited - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KZIA Notícias
- Kazia Therapeutics stock price target raised to $13 from $2 at H.C. Wainwright
- Why Is Kazia Stock Soaring Today - Kazia Therapeutics (NASDAQ:KZIA)
- Kazia Therapeutics stock soars after positive early cancer treatment data
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.00%
- Kazia Therapeutics (KZIA) Stock Surges 77% On Positive Preclinical Data For Breast Cancer Drug - Kazia Therapeutics (NASDAQ:KZIA)
- Kazia Therapeutics Announces First Patient Dosed in Phase 1b Trial of Paxalisib in Advanced Breast Cancer
- Kazia Therapeutics Highlights Recent Progress and Provides Business Update
- Why Is Brain Cancer-Focused Kazia Therapeutics Stock Trading Lower On Tuesday? - Kazia Therapeutics (NASDAQ:KZIA)
Faixa diária
7.90 8.09
Faixa anual
0.32 12.86
- Fechamento anterior
- 8.01
- Open
- 8.00
- Bid
- 7.93
- Ask
- 8.23
- Low
- 7.90
- High
- 8.09
- Volume
- 26
- Mudança diária
- -1.00%
- Mudança mensal
- 2.72%
- Mudança de 6 meses
- 916.67%
- Mudança anual
- 1834.15%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh