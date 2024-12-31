КотировкиРазделы
KZIA: Kazia Therapeutics Limited - American Depositary Shares

8.01 USD 0.21 (2.55%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KZIA за сегодня изменился на -2.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.78, а максимальная — 8.26.

Следите за динамикой Kazia Therapeutics Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
7.78 8.26
Годовой диапазон
0.32 12.86
Предыдущее закрытие
8.22
Open
7.90
Bid
8.01
Ask
8.31
Low
7.78
High
8.26
Объем
26
Дневное изменение
-2.55%
Месячное изменение
3.76%
6-месячное изменение
926.92%
Годовое изменение
1853.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.