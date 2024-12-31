Валюты / KZIA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
KZIA: Kazia Therapeutics Limited - American Depositary Shares
8.01 USD 0.21 (2.55%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KZIA за сегодня изменился на -2.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.78, а максимальная — 8.26.
Следите за динамикой Kazia Therapeutics Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KZIA
- Kazia Therapeutics stock price target raised to $13 from $2 at H.C. Wainwright
- Why Is Kazia Stock Soaring Today - Kazia Therapeutics (NASDAQ:KZIA)
- Kazia Therapeutics stock soars after positive early cancer treatment data
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.00%
- Kazia Therapeutics (KZIA) Stock Surges 77% On Positive Preclinical Data For Breast Cancer Drug - Kazia Therapeutics (NASDAQ:KZIA)
- Kazia Therapeutics Announces First Patient Dosed in Phase 1b Trial of Paxalisib in Advanced Breast Cancer
- Kazia Therapeutics Highlights Recent Progress and Provides Business Update
- Why Is Brain Cancer-Focused Kazia Therapeutics Stock Trading Lower On Tuesday? - Kazia Therapeutics (NASDAQ:KZIA)
Дневной диапазон
7.78 8.26
Годовой диапазон
0.32 12.86
- Предыдущее закрытие
- 8.22
- Open
- 7.90
- Bid
- 8.01
- Ask
- 8.31
- Low
- 7.78
- High
- 8.26
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- -2.55%
- Месячное изменение
- 3.76%
- 6-месячное изменение
- 926.92%
- Годовое изменение
- 1853.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.