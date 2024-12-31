QuotazioniSezioni
KZIA: Kazia Therapeutics Limited - American Depositary Shares

7.76 USD 0.09 (1.15%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KZIA ha avuto una variazione del -1.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.60 e ad un massimo di 8.05.

Segui le dinamiche di Kazia Therapeutics Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.60 8.05
Intervallo Annuale
0.32 12.86
Chiusura Precedente
7.85
Apertura
7.97
Bid
7.76
Ask
8.06
Minimo
7.60
Massimo
8.05
Volume
50
Variazione giornaliera
-1.15%
Variazione Mensile
0.52%
Variazione Semestrale
894.87%
Variazione Annuale
1792.68%
