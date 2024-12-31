Währungen / KZIA
KZIA: Kazia Therapeutics Limited - American Depositary Shares
7.85 USD 0.08 (1.01%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KZIA hat sich für heute um -1.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.71 bis zu einem Hoch von 8.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kazia Therapeutics Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
KZIA News
- Kazia Therapeutics stock price target raised to $13 from $2 at H.C. Wainwright
- Why Is Kazia Stock Soaring Today - Kazia Therapeutics (NASDAQ:KZIA)
- Kazia Therapeutics stock soars after positive early cancer treatment data
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.00%
- Kazia Therapeutics (KZIA) Stock Surges 77% On Positive Preclinical Data For Breast Cancer Drug - Kazia Therapeutics (NASDAQ:KZIA)
- Kazia Therapeutics Announces First Patient Dosed in Phase 1b Trial of Paxalisib in Advanced Breast Cancer
- Kazia Therapeutics Highlights Recent Progress and Provides Business Update
- Why Is Brain Cancer-Focused Kazia Therapeutics Stock Trading Lower On Tuesday? - Kazia Therapeutics (NASDAQ:KZIA)
Tagesspanne
7.71 8.01
Jahresspanne
0.32 12.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.93
- Eröffnung
- 8.01
- Bid
- 7.85
- Ask
- 8.15
- Tief
- 7.71
- Hoch
- 8.01
- Volumen
- 42
- Tagesänderung
- -1.01%
- Monatsänderung
- 1.68%
- 6-Monatsänderung
- 906.41%
- Jahresänderung
- 1814.63%
