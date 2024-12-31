KurseKategorien
KZIA: Kazia Therapeutics Limited - American Depositary Shares

7.85 USD 0.08 (1.01%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KZIA hat sich für heute um -1.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.71 bis zu einem Hoch von 8.01 gehandelt.

Verfolgen Sie die Kazia Therapeutics Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KZIA News

Tagesspanne
7.71 8.01
Jahresspanne
0.32 12.86
Vorheriger Schlusskurs
7.93
Eröffnung
8.01
Bid
7.85
Ask
8.15
Tief
7.71
Hoch
8.01
Volumen
42
Tagesänderung
-1.01%
Monatsänderung
1.68%
6-Monatsänderung
906.41%
Jahresänderung
1814.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K