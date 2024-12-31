货币 / KZIA
KZIA: Kazia Therapeutics Limited - American Depositary Shares
8.07 USD 0.06 (0.75%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KZIA汇率已更改0.75%。当日，交易品种以低点7.90和高点8.07进行交易。
关注Kazia Therapeutics Limited - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
7.90 8.07
年范围
0.32 12.86
- 前一天收盘价
- 8.01
- 开盘价
- 8.00
- 卖价
- 8.07
- 买价
- 8.37
- 最低价
- 7.90
- 最高价
- 8.07
- 交易量
- 17
- 日变化
- 0.75%
- 月变化
- 4.53%
- 6个月变化
- 934.62%
- 年变化
- 1868.29%
