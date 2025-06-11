Dövizler / KEQU
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
KEQU: Kewaunee Scientific Corporation
44.01 USD 1.59 (3.49%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KEQU fiyatı bugün -3.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.56 ve Yüksek fiyatı olarak 46.02 aralığında işlem gördü.
Kewaunee Scientific Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KEQU haberleri
- Kewaunee Scientific Q1 Earnings Rise Y/Y, Stock Slides 19%
- Kewaunee Scientific, J. Jette Campbell’ı yönetim kuruluna atadı
- Kewaunee Scientific appoints J. Jette Campbell to board of directors
- Kewaunee Scientific Q1 Revenue Jumps 47%
- The Zacks Analyst Blog Highlights Lowe's, Bristol-Myers Squibb, Marvell Technology and Kewaunee Scientific
- Top Research Reports for Lowe's, Bristol-Myers & Marvell Technology
- Kewaunee Upgraded to Outperform on Nu Aire Synergies, Backlog
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Palantir, Coca-Cola, Kewaunee Scientific and Natural Health Trends
- Top Research Reports for NVIDIA, Palantir & Coca-Cola
- Kewaunee Scientific: Huge Improvement In Operational Outlook (Upgrade To Buy) (NASDAQ:KEQU)
- Kewaunee Scientific stock surges 23.5% on strong Q4 earnings
- Kewaunee Scientific Reports Results for Fiscal Year and Fourth Quarter
- Kewaunee Scientific to Report Results for Fiscal Year and Fourth Quarter
Günlük aralık
43.56 46.02
Yıllık aralık
30.33 71.34
- Önceki kapanış
- 45.60
- Açılış
- 45.71
- Satış
- 44.01
- Alış
- 44.31
- Düşük
- 43.56
- Yüksek
- 46.02
- Hacim
- 38
- Günlük değişim
- -3.49%
- Aylık değişim
- -21.54%
- 6 aylık değişim
- 9.23%
- Yıllık değişim
- 33.16%
21 Eylül, Pazar