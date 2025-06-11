CotationsSections
Devises / KEQU
Retour à Actions

KEQU: Kewaunee Scientific Corporation

44.01 USD 1.59 (3.49%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KEQU a changé de -3.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 43.56 et à un maximum de 46.02.

Suivez la dynamique Kewaunee Scientific Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KEQU Nouvelles

Range quotidien
43.56 46.02
Range Annuel
30.33 71.34
Clôture Précédente
45.60
Ouverture
45.71
Bid
44.01
Ask
44.31
Plus Bas
43.56
Plus Haut
46.02
Volume
38
Changement quotidien
-3.49%
Changement Mensuel
-21.54%
Changement à 6 Mois
9.23%
Changement Annuel
33.16%
20 septembre, samedi