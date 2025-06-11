通貨 / KEQU
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
KEQU: Kewaunee Scientific Corporation
45.60 USD 0.35 (0.77%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
KEQUの今日の為替レートは、0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり45.60の安値と46.70の高値で取引されました。
Kewaunee Scientific Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KEQU News
- Kewaunee Scientific Q1 Earnings Rise Y/Y, Stock Slides 19%
- Kewaunee Scientific、J. Jette Campbellを取締役会に任命
- Kewaunee Scientific appoints J. Jette Campbell to board of directors
- Kewaunee Scientific Q1 Revenue Jumps 47%
- The Zacks Analyst Blog Highlights Lowe's, Bristol-Myers Squibb, Marvell Technology and Kewaunee Scientific
- Top Research Reports for Lowe's, Bristol-Myers & Marvell Technology
- Kewaunee Upgraded to Outperform on Nu Aire Synergies, Backlog
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Palantir, Coca-Cola, Kewaunee Scientific and Natural Health Trends
- Top Research Reports for NVIDIA, Palantir & Coca-Cola
- Kewaunee Scientific: Huge Improvement In Operational Outlook (Upgrade To Buy) (NASDAQ:KEQU)
- Kewaunee Scientific stock surges 23.5% on strong Q4 earnings
- Kewaunee Scientific Reports Results for Fiscal Year and Fourth Quarter
- Kewaunee Scientific to Report Results for Fiscal Year and Fourth Quarter
1日のレンジ
45.60 46.70
1年のレンジ
30.33 71.34
- 以前の終値
- 45.25
- 始値
- 45.69
- 買値
- 45.60
- 買値
- 45.90
- 安値
- 45.60
- 高値
- 46.70
- 出来高
- 23
- 1日の変化
- 0.77%
- 1ヶ月の変化
- -18.70%
- 6ヶ月の変化
- 13.18%
- 1年の変化
- 37.97%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K