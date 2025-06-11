クォートセクション
通貨 / KEQU
株に戻る

KEQU: Kewaunee Scientific Corporation

45.60 USD 0.35 (0.77%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KEQUの今日の為替レートは、0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり45.60の安値と46.70の高値で取引されました。

Kewaunee Scientific Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KEQU News

1日のレンジ
45.60 46.70
1年のレンジ
30.33 71.34
以前の終値
45.25
始値
45.69
買値
45.60
買値
45.90
安値
45.60
高値
46.70
出来高
23
1日の変化
0.77%
1ヶ月の変化
-18.70%
6ヶ月の変化
13.18%
1年の変化
37.97%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K