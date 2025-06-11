Валюты / KEQU
KEQU: Kewaunee Scientific Corporation
45.77 USD 0.47 (1.04%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KEQU за сегодня изменился на 1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.55, а максимальная — 46.63.
Следите за динамикой Kewaunee Scientific Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KEQU
- Kewaunee Scientific Q1 Earnings Rise Y/Y, Stock Slides 19%
- Kewaunee Scientific назначает Дж. Джетта Кэмпбелла в совет директоров
- Kewaunee Scientific appoints J. Jette Campbell to board of directors
- Kewaunee Scientific Q1 Revenue Jumps 47%
- The Zacks Analyst Blog Highlights Lowe's, Bristol-Myers Squibb, Marvell Technology and Kewaunee Scientific
- Top Research Reports for Lowe's, Bristol-Myers & Marvell Technology
- Kewaunee Upgraded to Outperform on Nu Aire Synergies, Backlog
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Palantir, Coca-Cola, Kewaunee Scientific and Natural Health Trends
- Top Research Reports for NVIDIA, Palantir & Coca-Cola
- Kewaunee Scientific: Huge Improvement In Operational Outlook (Upgrade To Buy) (NASDAQ:KEQU)
- Kewaunee Scientific stock surges 23.5% on strong Q4 earnings
- Kewaunee Scientific Reports Results for Fiscal Year and Fourth Quarter
- Kewaunee Scientific to Report Results for Fiscal Year and Fourth Quarter
Дневной диапазон
45.55 46.63
Годовой диапазон
30.33 71.34
- Предыдущее закрытие
- 45.30
- Open
- 46.15
- Bid
- 45.77
- Ask
- 46.07
- Low
- 45.55
- High
- 46.63
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- 1.04%
- Месячное изменение
- -18.40%
- 6-месячное изменение
- 13.60%
- Годовое изменение
- 38.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.