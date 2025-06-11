Währungen / KEQU
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KEQU: Kewaunee Scientific Corporation
46.02 USD 0.42 (0.92%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KEQU hat sich für heute um 0.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.71 bis zu einem Hoch von 46.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kewaunee Scientific Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KEQU News
- Kewaunee Scientific Q1 Earnings Rise Y/Y, Stock Slides 19%
- Kewaunee Scientific verstärkt Verwaltungsrat mit J. Jette Campbell
- Kewaunee Scientific appoints J. Jette Campbell to board of directors
- Kewaunee Scientific Q1 Revenue Jumps 47%
- The Zacks Analyst Blog Highlights Lowe's, Bristol-Myers Squibb, Marvell Technology and Kewaunee Scientific
- Top Research Reports for Lowe's, Bristol-Myers & Marvell Technology
- Kewaunee Upgraded to Outperform on Nu Aire Synergies, Backlog
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Palantir, Coca-Cola, Kewaunee Scientific and Natural Health Trends
- Top Research Reports for NVIDIA, Palantir & Coca-Cola
- Kewaunee Scientific: Huge Improvement In Operational Outlook (Upgrade To Buy) (NASDAQ:KEQU)
- Kewaunee Scientific stock surges 23.5% on strong Q4 earnings
- Kewaunee Scientific Reports Results for Fiscal Year and Fourth Quarter
- Kewaunee Scientific to Report Results for Fiscal Year and Fourth Quarter
Tagesspanne
45.71 46.02
Jahresspanne
30.33 71.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.60
- Eröffnung
- 45.71
- Bid
- 46.02
- Ask
- 46.32
- Tief
- 45.71
- Hoch
- 46.02
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 0.92%
- Monatsänderung
- -17.95%
- 6-Monatsänderung
- 14.22%
- Jahresänderung
- 39.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K