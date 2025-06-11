KurseKategorien
Währungen / KEQU
KEQU: Kewaunee Scientific Corporation

46.02 USD 0.42 (0.92%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KEQU hat sich für heute um 0.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.71 bis zu einem Hoch von 46.02 gehandelt.

Verfolgen Sie die Kewaunee Scientific Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
45.71 46.02
Jahresspanne
30.33 71.34
Vorheriger Schlusskurs
45.60
Eröffnung
45.71
Bid
46.02
Ask
46.32
Tief
45.71
Hoch
46.02
Volumen
6
Tagesänderung
0.92%
Monatsänderung
-17.95%
6-Monatsänderung
14.22%
Jahresänderung
39.24%
