CotizacionesSecciones
Divisas / KEQU
Volver a Acciones

KEQU: Kewaunee Scientific Corporation

45.25 USD 0.52 (1.14%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de KEQU de hoy ha cambiado un -1.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 45.03, mientras que el máximo ha alcanzado 46.12.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Kewaunee Scientific Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KEQU News

Rango diario
45.03 46.12
Rango anual
30.33 71.34
Cierres anteriores
45.77
Open
46.12
Bid
45.25
Ask
45.55
Low
45.03
High
46.12
Volumen
23
Cambio diario
-1.14%
Cambio mensual
-19.33%
Cambio a 6 meses
12.31%
Cambio anual
36.91%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B