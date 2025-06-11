Divisas / KEQU
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
KEQU: Kewaunee Scientific Corporation
45.25 USD 0.52 (1.14%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KEQU de hoy ha cambiado un -1.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 45.03, mientras que el máximo ha alcanzado 46.12.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Kewaunee Scientific Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KEQU News
- Kewaunee Scientific Q1 Earnings Rise Y/Y, Stock Slides 19%
- Kewaunee Scientific nombra a J. Jette Campbell a su junta directiva
- Kewaunee Scientific nombra a J. Jette Campbell para su junta directiva
- Kewaunee Scientific appoints J. Jette Campbell to board of directors
- Kewaunee Scientific Q1 Revenue Jumps 47%
- The Zacks Analyst Blog Highlights Lowe's, Bristol-Myers Squibb, Marvell Technology and Kewaunee Scientific
- Top Research Reports for Lowe's, Bristol-Myers & Marvell Technology
- Kewaunee Upgraded to Outperform on Nu Aire Synergies, Backlog
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Palantir, Coca-Cola, Kewaunee Scientific and Natural Health Trends
- Top Research Reports for NVIDIA, Palantir & Coca-Cola
- Kewaunee Scientific: Huge Improvement In Operational Outlook (Upgrade To Buy) (NASDAQ:KEQU)
- Kewaunee Scientific stock surges 23.5% on strong Q4 earnings
- Kewaunee Scientific Reports Results for Fiscal Year and Fourth Quarter
- Kewaunee Scientific to Report Results for Fiscal Year and Fourth Quarter
Rango diario
45.03 46.12
Rango anual
30.33 71.34
- Cierres anteriores
- 45.77
- Open
- 46.12
- Bid
- 45.25
- Ask
- 45.55
- Low
- 45.03
- High
- 46.12
- Volumen
- 23
- Cambio diario
- -1.14%
- Cambio mensual
- -19.33%
- Cambio a 6 meses
- 12.31%
- Cambio anual
- 36.91%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B