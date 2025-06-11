Valute / KEQU
KEQU: Kewaunee Scientific Corporation
44.01 USD 1.59 (3.49%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KEQU ha avuto una variazione del -3.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 43.56 e ad un massimo di 46.02.
Segui le dinamiche di Kewaunee Scientific Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
43.56 46.02
Intervallo Annuale
30.33 71.34
- Chiusura Precedente
- 45.60
- Apertura
- 45.71
- Bid
- 44.01
- Ask
- 44.31
- Minimo
- 43.56
- Massimo
- 46.02
- Volume
- 38
- Variazione giornaliera
- -3.49%
- Variazione Mensile
- -21.54%
- Variazione Semestrale
- 9.23%
- Variazione Annuale
- 33.16%
21 settembre, domenica