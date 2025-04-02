FiyatlarBölümler
IYG: iShares U.S. Financial Services ETF

90.57 USD 0.23 (0.25%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IYG fiyatı bugün 0.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 90.06 ve Yüksek fiyatı olarak 90.71 aralığında işlem gördü.

iShares U.S. Financial Services ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
90.06 90.71
Yıllık aralık
65.97 90.91
Önceki kapanış
90.34
Açılış
90.50
Satış
90.57
Alış
90.87
Düşük
90.06
Yüksek
90.71
Hacim
78
Günlük değişim
0.25%
Aylık değişim
1.81%
6 aylık değişim
16.29%
Yıllık değişim
28.18%
21 Eylül, Pazar