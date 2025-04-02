Dövizler / IYG
IYG: iShares U.S. Financial Services ETF
90.57 USD 0.23 (0.25%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IYG fiyatı bugün 0.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 90.06 ve Yüksek fiyatı olarak 90.71 aralığında işlem gördü.
iShares U.S. Financial Services ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IYG haberleri
Günlük aralık
90.06 90.71
Yıllık aralık
65.97 90.91
- Önceki kapanış
- 90.34
- Açılış
- 90.50
- Satış
- 90.57
- Alış
- 90.87
- Düşük
- 90.06
- Yüksek
- 90.71
- Hacim
- 78
- Günlük değişim
- 0.25%
- Aylık değişim
- 1.81%
- 6 aylık değişim
- 16.29%
- Yıllık değişim
- 28.18%
21 Eylül, Pazar