IYG: iShares U.S. Financial Services ETF

90.57 USD 0.23 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IYG за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 90.06, а максимальная — 90.71.

Следите за динамикой iShares U.S. Financial Services ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
90.06 90.71
Годовой диапазон
65.97 90.91
Предыдущее закрытие
90.34
Open
90.50
Bid
90.57
Ask
90.87
Low
90.06
High
90.71
Объем
78
Дневное изменение
0.25%
Месячное изменение
1.81%
6-месячное изменение
16.29%
Годовое изменение
28.18%
21 сентября, воскресенье