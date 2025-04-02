KurseKategorien
Währungen / IYG
Zurück zum Aktien

IYG: iShares U.S. Financial Services ETF

90.57 USD 0.23 (0.25%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IYG hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 90.06 bis zu einem Hoch von 90.71 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares U.S. Financial Services ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IYG News

Tagesspanne
90.06 90.71
Jahresspanne
65.97 90.91
Vorheriger Schlusskurs
90.34
Eröffnung
90.50
Bid
90.57
Ask
90.87
Tief
90.06
Hoch
90.71
Volumen
78
Tagesänderung
0.25%
Monatsänderung
1.81%
6-Monatsänderung
16.29%
Jahresänderung
28.18%
21 September, Sonntag