IYG: iShares U.S. Financial Services ETF

90.57 USD 0.23 (0.25%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IYG a changé de 0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 90.06 et à un maximum de 90.71.

Suivez la dynamique iShares U.S. Financial Services ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
90.06 90.71
Range Annuel
65.97 90.91
Clôture Précédente
90.34
Ouverture
90.50
Bid
90.57
Ask
90.87
Plus Bas
90.06
Plus Haut
90.71
Volume
78
Changement quotidien
0.25%
Changement Mensuel
1.81%
Changement à 6 Mois
16.29%
Changement Annuel
28.18%
21 septembre, dimanche