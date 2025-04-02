Devises / IYG
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IYG: iShares U.S. Financial Services ETF
90.57 USD 0.23 (0.25%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IYG a changé de 0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 90.06 et à un maximum de 90.71.
Suivez la dynamique iShares U.S. Financial Services ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IYG Nouvelles
- Financial ETF (IYG) Hits New 52-Week High
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Should You Invest in the iShares U.S. Financial Services ETF (IYG)?
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- FNCL ETF: Quality Diversified U.S. Financials Exposure (NYSEARCA:FNCL)
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
- Big Banks Q2 Earnings Thrive: ETFs in Focus
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- Mid-Year Perspectives 2025: Cutting Through The Noise
- 3 Areas Of Focus As U.S. Earnings Strength Continues
- Where To Look For Opportunities As America Remakes Its Economy
- GABF: Best Of Breed Financial Equities ETF (NYSEARCA:GABF)
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
- Market Update: Our Views On The Tariff News
- April 2025 Perspective
Range quotidien
90.06 90.71
Range Annuel
65.97 90.91
- Clôture Précédente
- 90.34
- Ouverture
- 90.50
- Bid
- 90.57
- Ask
- 90.87
- Plus Bas
- 90.06
- Plus Haut
- 90.71
- Volume
- 78
- Changement quotidien
- 0.25%
- Changement Mensuel
- 1.81%
- Changement à 6 Mois
- 16.29%
- Changement Annuel
- 28.18%
21 septembre, dimanche