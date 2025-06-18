Dövizler / IEO
IEO: iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
94.75 USD 2.61 (2.83%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IEO fiyatı bugün 2.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 93.84 ve Yüksek fiyatı olarak 94.91 aralığında işlem gördü.
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
93.84 94.91
Yıllık aralık
73.17 102.45
- Önceki kapanış
- 92.14
- Açılış
- 93.84
- Satış
- 94.75
- Alış
- 95.05
- Düşük
- 93.84
- Yüksek
- 94.91
- Hacim
- 28
- Günlük değişim
- 2.83%
- Aylık değişim
- 1.49%
- 6 aylık değişim
- 0.25%
- Yıllık değişim
- 4.71%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
- Açıklanan
- 0.800 M
- Beklenti
- 0.692 M
- Önceki
- 0.664 M
14:00
USD
- Açıklanan
- 20.5%
- Beklenti
- 7.9%
- Önceki
- -1.8%
14:30
USD
- Açıklanan
- -0.607 M
- Beklenti
- -2.631 M
- Önceki
- -9.285 M
14:30
USD
- Açıklanan
- 0.177 M
- Beklenti
- -0.329 M
- Önceki
- -0.296 M
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.724%