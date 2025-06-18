FiyatlarBölümler
IEO: iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

94.75 USD 2.61 (2.83%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IEO fiyatı bugün 2.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 93.84 ve Yüksek fiyatı olarak 94.91 aralığında işlem gördü.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

IEO haberleri

Günlük aralık
93.84 94.91
Yıllık aralık
73.17 102.45
Önceki kapanış
92.14
Açılış
93.84
Satış
94.75
Alış
95.05
Düşük
93.84
Yüksek
94.91
Hacim
28
Günlük değişim
2.83%
Aylık değişim
1.49%
6 aylık değişim
0.25%
Yıllık değişim
4.71%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
0.800 M
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.664 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
20.5%
Beklenti
7.9%
Önceki
-1.8%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
-0.607 M
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
0.177 M
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%