IEO: iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

93.84 USD 1.70 (1.85%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IEO a changé de 1.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 93.84 et à un maximum de 93.84.

Suivez la dynamique iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
93.84 93.84
Range Annuel
73.17 102.45
Clôture Précédente
92.14
Ouverture
93.84
Bid
93.84
Ask
94.14
Plus Bas
93.84
Plus Haut
93.84
Volume
1
Changement quotidien
1.85%
Changement Mensuel
0.51%
Changement à 6 Mois
-0.71%
Changement Annuel
3.70%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%