IEO: iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
93.84 USD 1.70 (1.85%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IEO a changé de 1.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 93.84 et à un maximum de 93.84.
Suivez la dynamique iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
93.84 93.84
Range Annuel
73.17 102.45
- Clôture Précédente
- 92.14
- Ouverture
- 93.84
- Bid
- 93.84
- Ask
- 94.14
- Plus Bas
- 93.84
- Plus Haut
- 93.84
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 1.85%
- Changement Mensuel
- 0.51%
- Changement à 6 Mois
- -0.71%
- Changement Annuel
- 3.70%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
- Act
- 0.800 M
- Fcst
- 0.692 M
- Prev
- 0.664 M
14:00
USD
- Act
- 20.5%
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -1.8%
14:30
USD
- Act
- -0.607 M
- Fcst
- -2.631 M
- Prev
- -9.285 M
14:30
USD
- Act
- 0.177 M
- Fcst
- -0.329 M
- Prev
- -0.296 M
17:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 3.724%