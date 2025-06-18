Валюты / IEO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IEO: iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
93.84 USD 1.70 (1.85%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IEO за сегодня изменился на 1.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 93.84, а максимальная — 93.84.
Следите за динамикой iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IEO
- Should You Invest in the iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO)?
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- June U.S. Oil Production New High
- Short-Term Energy Outlook, August 2025
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Markets Could Rise Amid Peace In Europe
- Russia-USA Talks In Alaska Could Have Big Impact On Markets Worldwide (NYSEARCA:SPY)
- April World And Non-OPEC Oil Production Drops
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Assessing Oil And Gas Volatility And Yield: Midstream Versus Upstream
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Commodities: OPEC+ Noise Set To Increase This Week
- Should You Invest in the iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO)?
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- June Market Recap: Policy Shifts - Themes Endure
- 2025 Midyear Outlook: How Investors Can Get A Grip On Economic Uncertainty
- IEA raises 2025 oil supply forecast, says market is tighter than it appears
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Wall Street Roundup: Market Highs, Oil Whipsaw, Stablecoins
- Iran, Israel, And Trump Likely To Benefit IEO And American Oil And Gas In General (BATS:IEO)
Дневной диапазон
93.84 93.84
Годовой диапазон
73.17 102.45
- Предыдущее закрытие
- 92.14
- Open
- 93.84
- Bid
- 93.84
- Ask
- 94.14
- Low
- 93.84
- High
- 93.84
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 1.85%
- Месячное изменение
- 0.51%
- 6-месячное изменение
- -0.71%
- Годовое изменение
- 3.70%
24 сентября, среда
14:00
USD
- Акт.
- 0.800 млн
- Прог.
- 0.692 млн
- Пред.
- 0.664 млн
14:00
USD
- Акт.
- 20.5%
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -1.8%
14:30
USD
- Акт.
- -0.607 млн
- Прог.
- -2.631 млн
- Пред.
- -9.285 млн
14:30
USD
- Акт.
- 0.177 млн
- Прог.
- -0.329 млн
- Пред.
- -0.296 млн
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.724%