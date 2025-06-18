КотировкиРазделы
IEO: iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

93.84 USD 1.70 (1.85%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IEO за сегодня изменился на 1.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 93.84, а максимальная — 93.84.

Следите за динамикой iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
93.84 93.84
Годовой диапазон
73.17 102.45
Предыдущее закрытие
92.14
Open
93.84
Bid
93.84
Ask
94.14
Low
93.84
High
93.84
Объем
1
Дневное изменение
1.85%
Месячное изменение
0.51%
6-месячное изменение
-0.71%
Годовое изменение
3.70%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.607 млн
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
0.177 млн
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%