Währungen / IEO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IEO: iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
93.84 USD 1.70 (1.85%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IEO hat sich für heute um 1.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 93.84 bis zu einem Hoch von 93.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IEO News
- Should You Invest in the iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO)?
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- June U.S. Oil Production New High
- Short-Term Energy Outlook, August 2025
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Markets Could Rise Amid Peace In Europe
- Russia-USA Talks In Alaska Could Have Big Impact On Markets Worldwide (NYSEARCA:SPY)
- April World And Non-OPEC Oil Production Drops
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Assessing Oil And Gas Volatility And Yield: Midstream Versus Upstream
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Commodities: OPEC+ Noise Set To Increase This Week
- Should You Invest in the iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO)?
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- June Market Recap: Policy Shifts - Themes Endure
- 2025 Midyear Outlook: How Investors Can Get A Grip On Economic Uncertainty
- IEA raises 2025 oil supply forecast, says market is tighter than it appears
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Wall Street Roundup: Market Highs, Oil Whipsaw, Stablecoins
- Iran, Israel, And Trump Likely To Benefit IEO And American Oil And Gas In General (BATS:IEO)
Tagesspanne
93.84 93.84
Jahresspanne
73.17 102.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 92.14
- Eröffnung
- 93.84
- Bid
- 93.84
- Ask
- 94.14
- Tief
- 93.84
- Hoch
- 93.84
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 1.85%
- Monatsänderung
- 0.51%
- 6-Monatsänderung
- -0.71%
- Jahresänderung
- 3.70%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
- Akt
- 0.800 M
- Erw
- 0.692 M
- Vorh
- 0.664 M
14:00
USD
- Akt
- 20.5%
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -1.8%
14:30
USD
- Akt
- -0.607 M
- Erw
- -2.631 M
- Vorh
- -9.285 M
14:30
USD
- Akt
- 0.177 M
- Erw
- -0.329 M
- Vorh
- -0.296 M
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.724%