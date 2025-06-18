KurseKategorien
IEO: iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

93.84 USD 1.70 (1.85%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IEO hat sich für heute um 1.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 93.84 bis zu einem Hoch von 93.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
93.84 93.84
Jahresspanne
73.17 102.45
Vorheriger Schlusskurs
92.14
Eröffnung
93.84
Bid
93.84
Ask
94.14
Tief
93.84
Hoch
93.84
Volumen
1
Tagesänderung
1.85%
Monatsänderung
0.51%
6-Monatsänderung
-0.71%
Jahresänderung
3.70%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten
Akt
0.800 M
Erw
0.692 M
Vorh
0.664 M
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten m/m
Akt
20.5%
Erw
7.9%
Vorh
-1.8%
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
-0.607 M
Erw
-2.631 M
Vorh
-9.285 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
0.177 M
Erw
-0.329 M
Vorh
-0.296 M
17:00
USD
5-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.724%