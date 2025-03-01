HVT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Haverty Furniture Companies Inc hisse senedi 20.11 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 20.06 - 21.02 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 20.85 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 165 değerine ulaştı. HVT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Haverty Furniture Companies Inc hisse senedi temettü ödüyor mu? Haverty Furniture Companies Inc hisse senedi şu anda 20.11 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -11.06% ve USD değerlerini izler. HVT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

HVT hisse senedi nasıl alınır? Haverty Furniture Companies Inc hisselerini şu anki 20.11 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 20.11 ve Ask 20.41 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 165 ve günlük değişim oranı -3.08% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte HVT fiyat hareketlerini takip edin.

HVT hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Haverty Furniture Companies Inc hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 17.01 - 24.91 ve mevcut fiyatı 20.11 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 20.11 veya Ask 20.41 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -7.63% ve 6 aylık değişim oranı 1.72% değerlerini karşılaştırır. HVT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC hisse senedi yıllık olarak 24.91 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 17.01 - 24.91). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 20.85 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Haverty Furniture Companies Inc performansını takip edin.

HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC (HVT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 17.01 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 20.11 ve hareket ettiği yıllık aralık 17.01 - 24.91 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki HVT fiyat hareketlerini izleyin.