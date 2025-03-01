- Genel bakış
HVT: Haverty Furniture Companies Inc
HVT fiyatı bugün -3.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.06 ve Yüksek fiyatı olarak 21.02 aralığında işlem gördü.
Haverty Furniture Companies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HVT haberleri
- Haverty Furniture kazancı $0,09 ile beklentilere göre daha iyi, kâr ise beklentilere göre yüksek
- Haverty Furniture earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Haverty Furniture (HVT) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Haverty Furniture Companies, Inc. (HVT) Presents at 2025 Global Consumer & Retail Conference - Slideshow (NYSE:HVT) 2025-10-14
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Haverty Furniture declares $0.32 per share quarterly dividend
- Havertys (HVT) Q2 Revenue Rises 1.3%
- Haverty Furniture earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Haverty Furniture (HVT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Heavitree Brewery reports profit surge on property disposal
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- Havertys Announces Participation in 5th Annual Evercore Consumer and Retail Conference
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Havertys sets cash dividend for common and Class A stock
- Haverty Furniture Companies: Too Soon To Upgrade In Light Of Tariff Uncertainty (NYSE:HVT)
- Top 3 Consumer Stocks That Are Set To Fly This Quarter - Haverty Furniture Cos (NYSE:HVT), Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
Sıkça sorulan sorular
HVT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Haverty Furniture Companies Inc hisse senedi 20.11 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 20.06 - 21.02 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 20.85 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 165 değerine ulaştı. HVT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Haverty Furniture Companies Inc hisse senedi temettü ödüyor mu?
Haverty Furniture Companies Inc hisse senedi şu anda 20.11 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -11.06% ve USD değerlerini izler. HVT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
HVT hisse senedi nasıl alınır?
Haverty Furniture Companies Inc hisselerini şu anki 20.11 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 20.11 ve Ask 20.41 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 165 ve günlük değişim oranı -3.08% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte HVT fiyat hareketlerini takip edin.
HVT hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Haverty Furniture Companies Inc hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 17.01 - 24.91 ve mevcut fiyatı 20.11 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 20.11 veya Ask 20.41 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -7.63% ve 6 aylık değişim oranı 1.72% değerlerini karşılaştırır. HVT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC hisse senedi yıllık olarak 24.91 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 17.01 - 24.91). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 20.85 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Haverty Furniture Companies Inc performansını takip edin.
HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC (HVT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 17.01 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 20.11 ve hareket ettiği yıllık aralık 17.01 - 24.91 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki HVT fiyat hareketlerini izleyin.
HVT hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Haverty Furniture Companies Inc geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 20.85 ve yıllık değişim oranı -11.06% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 20.85
- Açılış
- 20.75
- Satış
- 20.11
- Alış
- 20.41
- Düşük
- 20.06
- Yüksek
- 21.02
- Hacim
- 165
- Günlük değişim
- -3.55%
- Aylık değişim
- -7.63%
- 6 aylık değişim
- 1.72%
- Yıllık değişim
- -11.06%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 3.1%
- Önceki
- 3.8%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 2.3%
- Önceki
- 2.5%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.6%
- Önceki
- 7.5%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki