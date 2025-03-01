CotizacionesSecciones
HVT: Haverty Furniture Companies Inc

20.11 USD 0.74 (3.55%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de HVT de hoy ha cambiado un -3.55%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.06, mientras que el máximo ha alcanzado 21.02.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Haverty Furniture Companies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de HVT hoy?

Haverty Furniture Companies Inc (HVT) se evalúa hoy en 20.11. El instrumento se negocia dentro de 20.06 - 21.02; el cierre de ayer ha sido 20.85 y el volumen comercial ha alcanzado 165. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios HVT en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Haverty Furniture Companies Inc?

Haverty Furniture Companies Inc se evalúa actualmente en 20.11. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -11.06% y USD. Monitoree los movimientos de HVT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de HVT?

Puede comprar acciones de Haverty Furniture Companies Inc (HVT) al precio actual de 20.11. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 20.11 o 20.41, mientras que 165 y -3.08% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de HVT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de HVT?

Invertir en Haverty Furniture Companies Inc implica tener en cuenta el rango anual 17.01 - 24.91 y el precio actual 20.11. Muchos comparan -7.63% y 1.72% antes de colocar órdenes en 20.11 o 20.41. Estudie los cambios diarios de precios de HVT en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC?

El precio más alto de HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC (HVT) en el último año ha sido 24.91. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.01 - 24.91, una comparación con 20.85 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Haverty Furniture Companies Inc en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC?

El precio más bajo de HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC (HVT) para el año ha sido 17.01. La comparación con los actuales 20.11 y 17.01 - 24.91 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de HVT en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de HVT?

En el pasado, Haverty Furniture Companies Inc ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 20.85 y -11.06% después de las acciones corporativas.

Rango diario
20.06 21.02
Rango anual
17.01 24.91
Cierres anteriores
20.85
Open
20.75
Bid
20.11
Ask
20.41
Low
20.06
High
21.02
Volumen
165
Cambio diario
-3.55%
Cambio mensual
-7.63%
Cambio a 6 meses
1.72%
Cambio anual
-11.06%
