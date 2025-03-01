HVT: Haverty Furniture Companies Inc
今日HVT汇率已更改-3.55%。当日，交易品种以低点20.06和高点21.02进行交易。
关注Haverty Furniture Companies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HVT新闻
- 哈弗蒂家具Q3每股收益及营收超出预期
- Haverty Furniture earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Haverty Furniture (HVT) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Haverty Furniture Companies, Inc. (HVT) Presents at 2025 Global Consumer & Retail Conference - Slideshow (NYSE:HVT) 2025-10-14
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Haverty Furniture declares $0.32 per share quarterly dividend
- Havertys (HVT) Q2 Revenue Rises 1.3%
- Haverty Furniture earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Haverty Furniture (HVT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Heavitree Brewery reports profit surge on property disposal
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- Havertys Announces Participation in 5th Annual Evercore Consumer and Retail Conference
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Havertys sets cash dividend for common and Class A stock
- Haverty Furniture Companies: Too Soon To Upgrade In Light Of Tariff Uncertainty (NYSE:HVT)
- Top 3 Consumer Stocks That Are Set To Fly This Quarter - Haverty Furniture Cos (NYSE:HVT), Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
常见问题解答
HVT股票今天的价格是多少？
Haverty Furniture Companies Inc股票今天的定价为20.11。它在20.06 - 21.02范围内交易，昨天的收盘价为20.85，交易量达到165。HVT的实时价格图表显示了这些更新。
Haverty Furniture Companies Inc股票是否支付股息？
Haverty Furniture Companies Inc目前的价值为20.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-11.06%和USD。实时查看图表以跟踪HVT走势。
如何购买HVT股票？
您可以以20.11的当前价格购买Haverty Furniture Companies Inc股票。订单通常设置在20.11或20.41附近，而165和-3.08%显示市场活动。立即关注HVT的实时图表更新。
如何投资HVT股票？
投资Haverty Furniture Companies Inc需要考虑年度范围17.01 - 24.91和当前价格20.11。许多人在以20.11或20.41下订单之前，会比较-7.63%和。实时查看HVT价格图表，了解每日变化。
HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC的最高价格是24.91。在17.01 - 24.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Haverty Furniture Companies Inc的绩效。
HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC股票的最低价格是多少？
HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC（HVT）的最低价格为17.01。将其与当前的20.11和17.01 - 24.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HVT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HVT股票是什么时候拆分的？
Haverty Furniture Companies Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.85和-11.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.85
- 开盘价
- 20.75
- 卖价
- 20.11
- 买价
- 20.41
- 最低价
- 20.06
- 最高价
- 21.02
- 交易量
- 165
- 日变化
- -3.55%
- 月变化
- -7.63%
- 6个月变化
- 1.72%
- 年变化
- -11.06%
