报价部分
货币 / HVT
回到股票

HVT: Haverty Furniture Companies Inc

20.11 USD 0.74 (3.55%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日HVT汇率已更改-3.55%。当日，交易品种以低点20.06和高点21.02进行交易。

关注Haverty Furniture Companies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

HVT股票今天的价格是多少？

Haverty Furniture Companies Inc股票今天的定价为20.11。它在20.06 - 21.02范围内交易，昨天的收盘价为20.85，交易量达到165。HVT的实时价格图表显示了这些更新。

Haverty Furniture Companies Inc股票是否支付股息？

Haverty Furniture Companies Inc目前的价值为20.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-11.06%和USD。实时查看图表以跟踪HVT走势。

如何购买HVT股票？

您可以以20.11的当前价格购买Haverty Furniture Companies Inc股票。订单通常设置在20.11或20.41附近，而165和-3.08%显示市场活动。立即关注HVT的实时图表更新。

如何投资HVT股票？

投资Haverty Furniture Companies Inc需要考虑年度范围17.01 - 24.91和当前价格20.11。许多人在以20.11或20.41下订单之前，会比较-7.63%和。实时查看HVT价格图表，了解每日变化。

HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC的最高价格是24.91。在17.01 - 24.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Haverty Furniture Companies Inc的绩效。

HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC股票的最低价格是多少？

HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC（HVT）的最低价格为17.01。将其与当前的20.11和17.01 - 24.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HVT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HVT股票是什么时候拆分的？

Haverty Furniture Companies Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.85和-11.06%中可见。

日范围
20.06 21.02
年范围
17.01 24.91
前一天收盘价
20.85
开盘价
20.75
卖价
20.11
买价
20.41
最低价
20.06
最高价
21.02
交易量
165
日变化
-3.55%
月变化
-7.63%
6个月变化
1.72%
年变化
-11.06%
30 十月, 星期四
12:30
USD
国内生产总值季率 q/q
实际值
预测值
3.1%
前值
3.8%
12:30
USD
实际PCE季率 q/q
实际值
预测值
2.3%
前值
2.5%
12:30
USD
GDP销售季率q/q
实际值
预测值
4.6%
前值
7.5%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
13:55
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值