HVT: Haverty Furniture Companies Inc

20.11 USD 0.74 (3.55%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HVT hat sich für heute um -3.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.06 bis zu einem Hoch von 21.02 gehandelt.

Verfolgen Sie die Haverty Furniture Companies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
HVT News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von HVT heute?

Die Aktie von Haverty Furniture Companies Inc (HVT) notiert heute bei 20.11. Sie wird innerhalb einer Spanne von 20.06 - 21.02 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.85 und das Handelsvolumen erreichte 165. Das Live-Chart von HVT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie HVT Dividenden?

Haverty Furniture Companies Inc wird derzeit mit 20.11 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -11.06% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HVT zu verfolgen.

Wie kaufe ich HVT-Aktien?

Sie können Aktien von Haverty Furniture Companies Inc (HVT) zum aktuellen Kurs von 20.11 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.11 oder 20.41 platziert, während 165 und -3.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HVT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in HVT-Aktien?

Bei einer Investition in Haverty Furniture Companies Inc müssen die jährliche Spanne 17.01 - 24.91 und der aktuelle Kurs 20.11 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -7.63% und 1.72%, bevor sie Orders zu 20.11 oder 20.41 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HVT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC?

Der höchste Kurs von HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC (HVT) im vergangenen Jahr lag bei 24.91. Innerhalb von 17.01 - 24.91 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.85 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Haverty Furniture Companies Inc mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC?

Der niedrigste Kurs von HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC (HVT) im Laufe des Jahres betrug 17.01. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.11 und der Spanne 17.01 - 24.91 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HVT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von HVT statt?

Haverty Furniture Companies Inc hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.85 und -11.06% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
20.06 21.02
Jahresspanne
17.01 24.91
Vorheriger Schlusskurs
20.85
Eröffnung
20.75
Bid
20.11
Ask
20.41
Tief
20.06
Hoch
21.02
Volumen
165
Tagesänderung
-3.55%
Monatsänderung
-7.63%
6-Monatsänderung
1.72%
Jahresänderung
-11.06%
