- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
HVT: Haverty Furniture Companies Inc
Der Wechselkurs von HVT hat sich für heute um -3.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.06 bis zu einem Hoch von 21.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Haverty Furniture Companies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HVT News
- Haverty Furniture: EPS übertrifft Schätzungen um 0,09 $ - Umsatz besser als erwartet
- Haverty Furniture earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Haverty Furniture (HVT) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Haverty Furniture Companies, Inc. (HVT) Presents at 2025 Global Consumer & Retail Conference - Slideshow (NYSE:HVT) 2025-10-14
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Haverty Furniture declares $0.32 per share quarterly dividend
- Havertys (HVT) Q2 Revenue Rises 1.3%
- Haverty Furniture earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Haverty Furniture (HVT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Heavitree Brewery reports profit surge on property disposal
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- Havertys Announces Participation in 5th Annual Evercore Consumer and Retail Conference
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Havertys sets cash dividend for common and Class A stock
- Haverty Furniture Companies: Too Soon To Upgrade In Light Of Tariff Uncertainty (NYSE:HVT)
- Top 3 Consumer Stocks That Are Set To Fly This Quarter - Haverty Furniture Cos (NYSE:HVT), Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von HVT heute?
Die Aktie von Haverty Furniture Companies Inc (HVT) notiert heute bei 20.11. Sie wird innerhalb einer Spanne von 20.06 - 21.02 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.85 und das Handelsvolumen erreichte 165. Das Live-Chart von HVT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie HVT Dividenden?
Haverty Furniture Companies Inc wird derzeit mit 20.11 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -11.06% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HVT zu verfolgen.
Wie kaufe ich HVT-Aktien?
Sie können Aktien von Haverty Furniture Companies Inc (HVT) zum aktuellen Kurs von 20.11 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.11 oder 20.41 platziert, während 165 und -3.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HVT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in HVT-Aktien?
Bei einer Investition in Haverty Furniture Companies Inc müssen die jährliche Spanne 17.01 - 24.91 und der aktuelle Kurs 20.11 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -7.63% und 1.72%, bevor sie Orders zu 20.11 oder 20.41 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HVT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC?
Der höchste Kurs von HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC (HVT) im vergangenen Jahr lag bei 24.91. Innerhalb von 17.01 - 24.91 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.85 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Haverty Furniture Companies Inc mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC?
Der niedrigste Kurs von HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC (HVT) im Laufe des Jahres betrug 17.01. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.11 und der Spanne 17.01 - 24.91 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HVT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von HVT statt?
Haverty Furniture Companies Inc hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.85 und -11.06% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.85
- Eröffnung
- 20.75
- Bid
- 20.11
- Ask
- 20.41
- Tief
- 20.06
- Hoch
- 21.02
- Volumen
- 165
- Tagesänderung
- -3.55%
- Monatsänderung
- -7.63%
- 6-Monatsänderung
- 1.72%
- Jahresänderung
- -11.06%
- Akt
-
- Erw
- 3.1%
- Vorh
- 3.8%
- Akt
-
- Erw
- 2.3%
- Vorh
- 2.5%
- Akt
-
- Erw
- 4.6%
- Vorh
- 7.5%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh