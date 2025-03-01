- Panoramica
HVT: Haverty Furniture Companies Inc
Il tasso di cambio HVT ha avuto una variazione del -3.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.06 e ad un massimo di 21.02.
Segui le dinamiche di Haverty Furniture Companies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni HVT oggi?
Oggi le azioni Haverty Furniture Companies Inc sono prezzate a 20.11. Viene scambiato all'interno di 20.06 - 21.02, la chiusura di ieri è stata 20.85 e il volume degli scambi ha raggiunto 165. Il grafico dei prezzi in tempo reale di HVT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Haverty Furniture Companies Inc pagano dividendi?
Haverty Furniture Companies Inc è attualmente valutato a 20.11. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -11.06% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di HVT.
Come acquistare azioni HVT?
Puoi acquistare azioni Haverty Furniture Companies Inc al prezzo attuale di 20.11. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.11 o 20.41, mentre 165 e -3.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di HVT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni HVT?
Investire in Haverty Furniture Companies Inc implica considerare l'intervallo annuale 17.01 - 24.91 e il prezzo attuale 20.11. Molti confrontano -7.63% e 1.72% prima di effettuare ordini su 20.11 o 20.41. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di HVT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC?
Il prezzo massimo di HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC nell'ultimo anno è stato 24.91. All'interno di 17.01 - 24.91, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.85 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Haverty Furniture Companies Inc utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC?
Il prezzo più basso di HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC (HVT) nel corso dell'anno è stato 17.01. Confrontandolo con gli attuali 20.11 e 17.01 - 24.91 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda HVT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di HVT?
Haverty Furniture Companies Inc ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.85 e -11.06%.
- Chiusura Precedente
- 20.85
- Apertura
- 20.75
- Bid
- 20.11
- Ask
- 20.41
- Minimo
- 20.06
- Massimo
- 21.02
- Volume
- 165
- Variazione giornaliera
- -3.55%
- Variazione Mensile
- -7.63%
- Variazione Semestrale
- 1.72%
- Variazione Annuale
- -11.06%
