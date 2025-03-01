- Aperçu
HVT: Haverty Furniture Companies Inc
Le taux de change de HVT a changé de -3.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.06 et à un maximum de 21.02.
Suivez la dynamique Haverty Furniture Companies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
HVT Nouvelles
- Le BPA de Haverty Furniture a dépassé les attentes de 0,09$, le CA a surpassé les prévisions
- Haverty Furniture earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Haverty Furniture (HVT) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Haverty Furniture Companies, Inc. (HVT) Presents at 2025 Global Consumer & Retail Conference - Slideshow (NYSE:HVT) 2025-10-14
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Haverty Furniture declares $0.32 per share quarterly dividend
- Havertys (HVT) Q2 Revenue Rises 1.3%
- Haverty Furniture earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Haverty Furniture (HVT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Heavitree Brewery reports profit surge on property disposal
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- Havertys Announces Participation in 5th Annual Evercore Consumer and Retail Conference
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Havertys sets cash dividend for common and Class A stock
- Haverty Furniture Companies: Too Soon To Upgrade In Light Of Tariff Uncertainty (NYSE:HVT)
- Top 3 Consumer Stocks That Are Set To Fly This Quarter - Haverty Furniture Cos (NYSE:HVT), Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action HVT aujourd'hui ?
L'action Haverty Furniture Companies Inc est cotée à 20.11 aujourd'hui. Elle se négocie dans 20.06 - 21.02, a clôturé hier à 20.85 et son volume d'échange a atteint 165. Le graphique en temps réel du cours de HVT présente ces mises à jour.
L'action Haverty Furniture Companies Inc verse-t-elle des dividendes ?
Haverty Furniture Companies Inc est actuellement valorisé à 20.11. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -11.06% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de HVT.
Comment acheter des actions HVT ?
Vous pouvez acheter des actions Haverty Furniture Companies Inc au cours actuel de 20.11. Les ordres sont généralement placés à proximité de 20.11 ou de 20.41, le 165 et le -3.08% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de HVT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action HVT ?
Investir dans Haverty Furniture Companies Inc implique de prendre en compte la fourchette annuelle 17.01 - 24.91 et le prix actuel 20.11. Beaucoup comparent -7.63% et 1.72% avant de passer des ordres à 20.11 ou 20.41. Consultez le graphique du cours de HVT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC ?
Le cours le plus élevé de HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC l'année dernière était 24.91. Au cours de 17.01 - 24.91, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 20.85 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Haverty Furniture Companies Inc sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC ?
Le cours le plus bas de HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC (HVT) sur l'année a été 17.01. Sa comparaison avec 20.11 et 17.01 - 24.91 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de HVT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action HVT a-t-elle été divisée ?
Haverty Furniture Companies Inc a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 20.85 et -11.06% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 20.85
- Ouverture
- 20.75
- Bid
- 20.11
- Ask
- 20.41
- Plus Bas
- 20.06
- Plus Haut
- 21.02
- Volume
- 165
- Changement quotidien
- -3.55%
- Changement Mensuel
- -7.63%
- Changement à 6 Mois
- 1.72%
- Changement Annuel
- -11.06%
