HVT: Haverty Furniture Companies Inc

20.11 USD 0.74 (3.55%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HVT a changé de -3.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.06 et à un maximum de 21.02.

Suivez la dynamique Haverty Furniture Companies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action HVT aujourd'hui ?

L'action Haverty Furniture Companies Inc est cotée à 20.11 aujourd'hui. Elle se négocie dans 20.06 - 21.02, a clôturé hier à 20.85 et son volume d'échange a atteint 165. Le graphique en temps réel du cours de HVT présente ces mises à jour.

L'action Haverty Furniture Companies Inc verse-t-elle des dividendes ?

Haverty Furniture Companies Inc est actuellement valorisé à 20.11. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -11.06% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de HVT.

Comment acheter des actions HVT ?

Vous pouvez acheter des actions Haverty Furniture Companies Inc au cours actuel de 20.11. Les ordres sont généralement placés à proximité de 20.11 ou de 20.41, le 165 et le -3.08% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de HVT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action HVT ?

Investir dans Haverty Furniture Companies Inc implique de prendre en compte la fourchette annuelle 17.01 - 24.91 et le prix actuel 20.11. Beaucoup comparent -7.63% et 1.72% avant de passer des ordres à 20.11 ou 20.41. Consultez le graphique du cours de HVT en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC ?

Le cours le plus élevé de HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC l'année dernière était 24.91. Au cours de 17.01 - 24.91, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 20.85 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Haverty Furniture Companies Inc sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC ?

Le cours le plus bas de HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC (HVT) sur l'année a été 17.01. Sa comparaison avec 20.11 et 17.01 - 24.91 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de HVT sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action HVT a-t-elle été divisée ?

Haverty Furniture Companies Inc a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 20.85 et -11.06% après les opérations sur titres.

Range quotidien
20.06 21.02
Range Annuel
17.01 24.91
Clôture Précédente
20.85
Ouverture
20.75
Bid
20.11
Ask
20.41
Plus Bas
20.06
Plus Haut
21.02
Volume
165
Changement quotidien
-3.55%
Changement Mensuel
-7.63%
Changement à 6 Mois
1.72%
Changement Annuel
-11.06%
