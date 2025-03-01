КотировкиРазделы
HVT: Haverty Furniture Companies Inc

20.11 USD 0.74 (3.55%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HVT за сегодня изменился на -3.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.06, а максимальная — 21.02.

Следите за динамикой Haverty Furniture Companies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости HVT

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HVT сегодня?

Haverty Furniture Companies Inc (HVT) сегодня оценивается на уровне 20.11. Инструмент торгуется в пределах 20.06 - 21.02, вчерашнее закрытие составило 20.85, а торговый объем достиг 165. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HVT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Haverty Furniture Companies Inc?

Haverty Furniture Companies Inc в настоящее время оценивается в 20.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.06% и USD. Отслеживайте движения HVT на графике в реальном времени.

Как купить акции HVT?

Вы можете купить акции Haverty Furniture Companies Inc (HVT) по текущей цене 20.11. Ордера обычно размещаются около 20.11 или 20.41, тогда как 165 и -3.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HVT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HVT?

Инвестирование в Haverty Furniture Companies Inc предполагает учет годового диапазона 17.01 - 24.91 и текущей цены 20.11. Многие сравнивают -7.63% и 1.72% перед размещением ордеров на 20.11 или 20.41. Изучайте ежедневные изменения цены HVT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC?

Самая высокая цена HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC (HVT) за последний год составила 24.91. Акции заметно колебались в пределах 17.01 - 24.91, сравнение с 20.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Haverty Furniture Companies Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC?

Самая низкая цена HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC (HVT) за год составила 17.01. Сравнение с текущими 20.11 и 17.01 - 24.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HVT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HVT?

В прошлом Haverty Furniture Companies Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.85 и -11.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.06 21.02
Годовой диапазон
17.01 24.91
Предыдущее закрытие
20.85
Open
20.75
Bid
20.11
Ask
20.41
Low
20.06
High
21.02
Объем
165
Дневное изменение
-3.55%
Месячное изменение
-7.63%
6-месячное изменение
1.72%
Годовое изменение
-11.06%
30 октября, четверг
12:30
USD
ВВП кв/кв
Акт.
Прог.
3.1%
Пред.
3.8%
12:30
USD
Реальные расходы на личное потребление кв/кв
Акт.
Прог.
2.3%
Пред.
2.5%
12:30
USD
Продажи в составе ВВП кв/кв
Акт.
Прог.
4.6%
Пред.
7.5%
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
13:55
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.