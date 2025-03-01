- Обзор рынка
HVT: Haverty Furniture Companies Inc
Курс HVT за сегодня изменился на -3.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.06, а максимальная — 21.02.
Следите за динамикой Haverty Furniture Companies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HVT
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HVT сегодня?
Haverty Furniture Companies Inc (HVT) сегодня оценивается на уровне 20.11. Инструмент торгуется в пределах 20.06 - 21.02, вчерашнее закрытие составило 20.85, а торговый объем достиг 165. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HVT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Haverty Furniture Companies Inc?
Haverty Furniture Companies Inc в настоящее время оценивается в 20.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.06% и USD. Отслеживайте движения HVT на графике в реальном времени.
Как купить акции HVT?
Вы можете купить акции Haverty Furniture Companies Inc (HVT) по текущей цене 20.11. Ордера обычно размещаются около 20.11 или 20.41, тогда как 165 и -3.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HVT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HVT?
Инвестирование в Haverty Furniture Companies Inc предполагает учет годового диапазона 17.01 - 24.91 и текущей цены 20.11. Многие сравнивают -7.63% и 1.72% перед размещением ордеров на 20.11 или 20.41. Изучайте ежедневные изменения цены HVT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC?
Самая высокая цена HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC (HVT) за последний год составила 24.91. Акции заметно колебались в пределах 17.01 - 24.91, сравнение с 20.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Haverty Furniture Companies Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC?
Самая низкая цена HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC (HVT) за год составила 17.01. Сравнение с текущими 20.11 и 17.01 - 24.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HVT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HVT?
В прошлом Haverty Furniture Companies Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.85 и -11.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.85
- Open
- 20.75
- Bid
- 20.11
- Ask
- 20.41
- Low
- 20.06
- High
- 21.02
- Объем
- 165
- Дневное изменение
- -3.55%
- Месячное изменение
- -7.63%
- 6-месячное изменение
- 1.72%
- Годовое изменение
- -11.06%
- Акт.
-
- Прог.
- 3.1%
- Пред.
- 3.8%
- Акт.
-
- Прог.
- 2.3%
- Пред.
- 2.5%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.6%
- Пред.
- 7.5%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.