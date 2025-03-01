- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
HVT: Haverty Furniture Companies Inc
A taxa do HVT para hoje mudou para -3.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.06 e o mais alto foi 21.02.
Veja a dinâmica do par de moedas Haverty Furniture Companies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HVT Notícias
- Lucro da Haverty Furniture superou projeções por $0,09; receita supera estimativas
- Haverty Furniture earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Haverty Furniture (HVT) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Haverty Furniture Companies, Inc. (HVT) Presents at 2025 Global Consumer & Retail Conference - Slideshow (NYSE:HVT) 2025-10-14
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Haverty Furniture declares $0.32 per share quarterly dividend
- Havertys (HVT) Q2 Revenue Rises 1.3%
- Haverty Furniture earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Haverty Furniture (HVT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Heavitree Brewery reports profit surge on property disposal
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- Havertys Announces Participation in 5th Annual Evercore Consumer and Retail Conference
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Havertys sets cash dividend for common and Class A stock
- Haverty Furniture Companies: Too Soon To Upgrade In Light Of Tariff Uncertainty (NYSE:HVT)
- Top 3 Consumer Stocks That Are Set To Fly This Quarter - Haverty Furniture Cos (NYSE:HVT), Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de HVT hoje?
Hoje Haverty Furniture Companies Inc (HVT) está avaliado em 20.11. O instrumento é negociado dentro de 20.06 - 21.02, o fechamento de ontem foi 20.85, e o volume de negociação atingiu 165. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de HVT em tempo real.
As ações de Haverty Furniture Companies Inc pagam dividendos?
Atualmente Haverty Furniture Companies Inc está avaliado em 20.11. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -11.06% e USD. Monitore os movimentos de HVT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de HVT?
Você pode comprar ações de Haverty Furniture Companies Inc (HVT) pelo preço atual 20.11. Ordens geralmente são executadas perto de 20.11 ou 20.41, enquanto 165 e -3.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de HVT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de HVT?
Investir em Haverty Furniture Companies Inc envolve considerar a faixa anual 17.01 - 24.91 e o preço atual 20.11. Muitos comparam -7.63% e 1.72% antes de enviar ordens em 20.11 ou 20.41. Estude as mudanças diárias de preço de HVT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC?
O maior preço de HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC (HVT) no último ano foi 24.91. As ações oscilaram bastante dentro de 17.01 - 24.91, e a comparação com 20.85 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Haverty Furniture Companies Inc no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC?
O menor preço de HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC (HVT) no ano foi 17.01. A comparação com o preço atual 20.11 e 17.01 - 24.91 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de HVT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de HVT?
No passado Haverty Furniture Companies Inc passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.85 e -11.06% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.85
- Open
- 20.75
- Bid
- 20.11
- Ask
- 20.41
- Low
- 20.06
- High
- 21.02
- Volume
- 165
- Mudança diária
- -3.55%
- Mudança mensal
- -7.63%
- Mudança de 6 meses
- 1.72%
- Mudança anual
- -11.06%
- Atu.
-
- Projeç.
- 3.1%
- Prév.
- 3.8%
- Atu.
-
- Projeç.
- 2.3%
- Prév.
- 2.5%
- Atu.
-
- Projeç.
- 4.6%
- Prév.
- 7.5%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.