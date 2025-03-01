クォートセクション
通貨 / HVT
HVT: Haverty Furniture Companies Inc

20.11 USD 0.74 (3.55%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HVTの今日の為替レートは、-3.55%変化しました。日中、通貨は1あたり20.06の安値と21.02の高値で取引されました。

Haverty Furniture Companies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

HVT株の現在の価格は？

Haverty Furniture Companies Incの株価は本日20.11です。20.06 - 21.02内で取引され、前日の終値は20.85、取引量は165に達しました。HVTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Haverty Furniture Companies Incの株は配当を出しますか？

Haverty Furniture Companies Incの現在の価格は20.11です。配当方針は会社によりますが、投資家は-11.06%やUSDにも注目します。HVTの動きはライブチャートで確認できます。

HVT株を買う方法は？

Haverty Furniture Companies Incの株は現在20.11で購入可能です。注文は通常20.11または20.41付近で行われ、165や-3.08%が市場の動きを示します。HVTの最新情報はライブチャートで確認できます。

HVT株に投資する方法は？

Haverty Furniture Companies Incへの投資では、年間の値幅17.01 - 24.91と現在の20.11を考慮します。注文は多くの場合20.11や20.41で行われる前に、-7.63%や1.72%と比較されます。HVTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

HAVERTY FURNITURE COMPANIES INCの株の最高値は？

HAVERTY FURNITURE COMPANIES INCの過去1年の最高値は24.91でした。17.01 - 24.91内で株価は大きく変動し、20.85と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Haverty Furniture Companies Incのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

HAVERTY FURNITURE COMPANIES INCの株の最低値は？

HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC(HVT)の年間最安値は17.01でした。現在の20.11や17.01 - 24.91と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。HVTの動きはライブチャートで確認できます。

HVTの株式分割はいつ行われましたか？

Haverty Furniture Companies Incは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.85、-11.06%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
20.06 21.02
1年のレンジ
17.01 24.91
以前の終値
20.85
始値
20.75
買値
20.11
買値
20.41
安値
20.06
高値
21.02
出来高
165
1日の変化
-3.55%
1ヶ月の変化
-7.63%
6ヶ月の変化
1.72%
1年の変化
-11.06%
