HVT: Haverty Furniture Companies Inc
HVTの今日の為替レートは、-3.55%変化しました。日中、通貨は1あたり20.06の安値と21.02の高値で取引されました。
Haverty Furniture Companies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HVT News
よくあるご質問
HVT株の現在の価格は？
Haverty Furniture Companies Incの株価は本日20.11です。20.06 - 21.02内で取引され、前日の終値は20.85、取引量は165に達しました。HVTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Haverty Furniture Companies Incの株は配当を出しますか？
Haverty Furniture Companies Incの現在の価格は20.11です。配当方針は会社によりますが、投資家は-11.06%やUSDにも注目します。HVTの動きはライブチャートで確認できます。
HVT株を買う方法は？
Haverty Furniture Companies Incの株は現在20.11で購入可能です。注文は通常20.11または20.41付近で行われ、165や-3.08%が市場の動きを示します。HVTの最新情報はライブチャートで確認できます。
HVT株に投資する方法は？
Haverty Furniture Companies Incへの投資では、年間の値幅17.01 - 24.91と現在の20.11を考慮します。注文は多くの場合20.11や20.41で行われる前に、-7.63%や1.72%と比較されます。HVTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
HAVERTY FURNITURE COMPANIES INCの株の最高値は？
HAVERTY FURNITURE COMPANIES INCの過去1年の最高値は24.91でした。17.01 - 24.91内で株価は大きく変動し、20.85と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Haverty Furniture Companies Incのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
HAVERTY FURNITURE COMPANIES INCの株の最低値は？
HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC(HVT)の年間最安値は17.01でした。現在の20.11や17.01 - 24.91と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。HVTの動きはライブチャートで確認できます。
HVTの株式分割はいつ行われましたか？
Haverty Furniture Companies Incは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.85、-11.06%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 20.85
- 始値
- 20.75
- 買値
- 20.11
- 買値
- 20.41
- 安値
- 20.06
- 高値
- 21.02
- 出来高
- 165
- 1日の変化
- -3.55%
- 1ヶ月の変化
- -7.63%
- 6ヶ月の変化
- 1.72%
- 1年の変化
- -11.06%
