HROW: Harrow Inc

44.34 USD 1.04 (2.29%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HROW fiyatı bugün -2.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.65 ve Yüksek fiyatı olarak 45.85 aralığında işlem gördü.

Harrow Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
43.65 45.85
Yıllık aralık
20.85 59.23
Önceki kapanış
45.38
Açılış
45.77
Satış
44.34
Alış
44.64
Düşük
43.65
Yüksek
45.85
Hacim
1.689 K
Günlük değişim
-2.29%
Aylık değişim
15.32%
6 aylık değişim
68.15%
Yıllık değişim
-0.45%
21 Eylül, Pazar