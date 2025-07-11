Валюты / HROW
HROW: Harrow Inc
42.88 USD 0.06 (0.14%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HROW за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.32, а максимальная — 44.07.
Следите за динамикой Harrow Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HROW
- Harrow: A Classical GARP Stock (NASDAQ:HROW)
- Harrow prices $250 million senior notes offering at 8.625%
- Harrow announces $250 million notes offering, new credit facility
- Harrow appoints Andrew R. Boll as president and names Randall E. Pollard chief accounting officer
- Harrow Baby Bonds Yield Review (NASDAQ:HROW)
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for Harrow (HROW) Stock
- Best Momentum Stock to Buy for August 15th
- Wall Street Analysts Think Harrow (HROW) Could Surge 53.24%: Read This Before Placing a Bet
- Harrow Stock's Ambitious Guidance Puts It In The Proving Ground (NASDAQ:HROW)
- Harrow Stock Eyes Relative Strength Rating Upgrade
- Harrow: Exciting Times In Store (NASDAQ:HROW)
- H.C. Wainwright raises Harrow Health stock price target on VEVYE growth
- Harrow, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HROW)
- Harrow, Inc. (HROW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Harrow Health Q2 2025 slides: Mixed results amid strategic portfolio expansion
- Harrow Health earnings beat by $0.23, revenue fell short of estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Harrow (HROW) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Undercovered Dozen: Christian Dior, Coca-Cola, Trinity Capital, Amgen And More
- Harrow Health stock outlook strong as Cantor reiterates Overweight rating
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Harrow Health stock at $60 target
- Harrow acquires exclusive US rights to Samsung Bioepis eye drugs
- Harrow (HROW) Stock Jumps 11.4%: Will It Continue to Soar?
- Harrow's Internal $100 Price Target Is Ambitious, But Bloomberg Data Backs It Up (HROW)
Дневной диапазон
42.32 44.07
Годовой диапазон
20.85 59.23
- Предыдущее закрытие
- 42.82
- Open
- 43.10
- Bid
- 42.88
- Ask
- 43.18
- Low
- 42.32
- High
- 44.07
- Объем
- 2.398 K
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- 11.52%
- 6-месячное изменение
- 62.61%
- Годовое изменение
- -3.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.