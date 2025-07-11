Währungen / HROW
HROW: Harrow Inc
45.38 USD 2.23 (5.17%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HROW hat sich für heute um 5.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.50 bis zu einem Hoch von 45.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Harrow Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
43.50 45.50
Jahresspanne
20.85 59.23
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.15
- Eröffnung
- 43.65
- Bid
- 45.38
- Ask
- 45.68
- Tief
- 43.50
- Hoch
- 45.50
- Volumen
- 2.197 K
- Tagesänderung
- 5.17%
- Monatsänderung
- 18.02%
- 6-Monatsänderung
- 72.09%
- Jahresänderung
- 1.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K