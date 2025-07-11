货币 / HROW
HROW: Harrow Inc
42.88 USD 0.06 (0.14%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HROW汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点42.32和高点44.07进行交易。
关注Harrow Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
42.32 44.07
年范围
20.85 59.23
- 前一天收盘价
- 42.82
- 开盘价
- 43.10
- 卖价
- 42.88
- 买价
- 43.18
- 最低价
- 42.32
- 最高价
- 44.07
- 交易量
- 2.398 K
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- 11.52%
- 6个月变化
- 62.61%
- 年变化
- -3.73%
