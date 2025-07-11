Devises / HROW
HROW: Harrow Inc
44.34 USD 1.04 (2.29%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HROW a changé de -2.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 43.65 et à un maximum de 45.85.
Suivez la dynamique Harrow Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
HROW Nouvelles
Range quotidien
43.65 45.85
Range Annuel
20.85 59.23
- Clôture Précédente
- 45.38
- Ouverture
- 45.77
- Bid
- 44.34
- Ask
- 44.64
- Plus Bas
- 43.65
- Plus Haut
- 45.85
- Volume
- 1.689 K
- Changement quotidien
- -2.29%
- Changement Mensuel
- 15.32%
- Changement à 6 Mois
- 68.15%
- Changement Annuel
- -0.45%
20 septembre, samedi