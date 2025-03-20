Dövizler / GVIP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
GVIP: Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
153.30 USD 0.57 (0.37%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GVIP fiyatı bugün 0.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 151.76 ve Yüksek fiyatı olarak 153.30 aralığında işlem gördü.
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GVIP haberleri
- Goldman names Ben Snider chief US equity strategist as Kostin retires, memo says
- Hedge-fund favorites are beating the market — and for the first time in three years, Tesla’s one of them.
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- GVIP Surprises As Hedge Funds' Top Bets Outperform, But Risks Remain
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Hedge funds are shorting stocks again, boosting leverage to new record
- GVIP: There Are Reasons To Be Cautious On High-Beta Hedge Fund Darlings (NYSEARCA:GVIP)
Günlük aralık
151.76 153.30
Yıllık aralık
100.33 153.30
- Önceki kapanış
- 152.73
- Açılış
- 151.76
- Satış
- 153.30
- Alış
- 153.60
- Düşük
- 151.76
- Yüksek
- 153.30
- Hacim
- 23
- Günlük değişim
- 0.37%
- Aylık değişim
- 9.84%
- 6 aylık değişim
- 29.40%
- Yıllık değişim
- 29.06%
21 Eylül, Pazar