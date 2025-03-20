CotaçõesSeções
Moedas / GVIP
Voltar para Ações

GVIP: Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

153.30 USD 0.57 (0.37%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do GVIP para hoje mudou para 0.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 151.76 e o mais alto foi 153.30.

Veja a dinâmica do par de moedas Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GVIP Notícias

Faixa diária
151.76 153.30
Faixa anual
100.33 153.30
Fechamento anterior
152.73
Open
151.76
Bid
153.30
Ask
153.60
Low
151.76
High
153.30
Volume
23
Mudança diária
0.37%
Mudança mensal
9.84%
Mudança de 6 meses
29.40%
Mudança anual
29.06%
21 setembro, domingo