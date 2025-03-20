Moedas / GVIP
GVIP: Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
153.30 USD 0.57 (0.37%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GVIP para hoje mudou para 0.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 151.76 e o mais alto foi 153.30.
Veja a dinâmica do par de moedas Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GVIP Notícias
- Goldman names Ben Snider chief US equity strategist as Kostin retires, memo says
- Hedge-fund favorites are beating the market — and for the first time in three years, Tesla’s one of them.
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- GVIP Surprises As Hedge Funds' Top Bets Outperform, But Risks Remain
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Hedge funds are shorting stocks again, boosting leverage to new record
- GVIP: There Are Reasons To Be Cautious On High-Beta Hedge Fund Darlings (NYSEARCA:GVIP)
Faixa diária
151.76 153.30
Faixa anual
100.33 153.30
- Fechamento anterior
- 152.73
- Open
- 151.76
- Bid
- 153.30
- Ask
- 153.60
- Low
- 151.76
- High
- 153.30
- Volume
- 23
- Mudança diária
- 0.37%
- Mudança mensal
- 9.84%
- Mudança de 6 meses
- 29.40%
- Mudança anual
- 29.06%
21 setembro, domingo