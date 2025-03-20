КотировкиРазделы
GVIP
GVIP: Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

153.30 USD 0.57 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GVIP за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 151.76, а максимальная — 153.30.

Следите за динамикой Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
151.76 153.30
Годовой диапазон
100.33 153.30
Предыдущее закрытие
152.73
Open
151.76
Bid
153.30
Ask
153.60
Low
151.76
High
153.30
Объем
23
Дневное изменение
0.37%
Месячное изменение
9.84%
6-месячное изменение
29.40%
Годовое изменение
29.06%
21 сентября, воскресенье