Валюты / GVIP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GVIP: Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
153.30 USD 0.57 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GVIP за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 151.76, а максимальная — 153.30.
Следите за динамикой Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GVIP
- Goldman names Ben Snider chief US equity strategist as Kostin retires, memo says
- Hedge-fund favorites are beating the market — and for the first time in three years, Tesla’s one of them.
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- GVIP Surprises As Hedge Funds' Top Bets Outperform, But Risks Remain
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Hedge funds are shorting stocks again, boosting leverage to new record
- GVIP: There Are Reasons To Be Cautious On High-Beta Hedge Fund Darlings (NYSEARCA:GVIP)
Дневной диапазон
151.76 153.30
Годовой диапазон
100.33 153.30
- Предыдущее закрытие
- 152.73
- Open
- 151.76
- Bid
- 153.30
- Ask
- 153.60
- Low
- 151.76
- High
- 153.30
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- 0.37%
- Месячное изменение
- 9.84%
- 6-месячное изменение
- 29.40%
- Годовое изменение
- 29.06%
21 сентября, воскресенье