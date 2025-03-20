KurseKategorien
Währungen / GVIP
Zurück zum Aktien

GVIP: Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

153.30 USD 0.57 (0.37%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GVIP hat sich für heute um 0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 151.76 bis zu einem Hoch von 153.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GVIP News

Tagesspanne
151.76 153.30
Jahresspanne
100.33 153.30
Vorheriger Schlusskurs
152.73
Eröffnung
151.76
Bid
153.30
Ask
153.60
Tief
151.76
Hoch
153.30
Volumen
23
Tagesänderung
0.37%
Monatsänderung
9.84%
6-Monatsänderung
29.40%
Jahresänderung
29.06%
21 September, Sonntag