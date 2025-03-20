Währungen / GVIP
GVIP: Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
153.30 USD 0.57 (0.37%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GVIP hat sich für heute um 0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 151.76 bis zu einem Hoch von 153.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GVIP News
Tagesspanne
151.76 153.30
Jahresspanne
100.33 153.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 152.73
- Eröffnung
- 151.76
- Bid
- 153.30
- Ask
- 153.60
- Tief
- 151.76
- Hoch
- 153.30
- Volumen
- 23
- Tagesänderung
- 0.37%
- Monatsänderung
- 9.84%
- 6-Monatsänderung
- 29.40%
- Jahresänderung
- 29.06%
21 September, Sonntag