통화 / GVIP
GVIP: Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
153.30 USD 0.57 (0.37%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GVIP 환율이 오늘 0.37%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 151.76이고 고가는 153.30이었습니다.
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
GVIP News
- Goldman names Ben Snider chief US equity strategist as Kostin retires, memo says
- Hedge-fund favorites are beating the market — and for the first time in three years, Tesla’s one of them.
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- GVIP Surprises As Hedge Funds' Top Bets Outperform, But Risks Remain
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Hedge funds are shorting stocks again, boosting leverage to new record
- GVIP: There Are Reasons To Be Cautious On High-Beta Hedge Fund Darlings (NYSEARCA:GVIP)
일일 변동 비율
151.76 153.30
년간 변동
100.33 153.30
- 이전 종가
- 152.73
- 시가
- 151.76
- Bid
- 153.30
- Ask
- 153.60
- 저가
- 151.76
- 고가
- 153.30
- 볼륨
- 23
- 일일 변동
- 0.37%
- 월 변동
- 9.84%
- 6개월 변동
- 29.40%
- 년간 변동율
- 29.06%
21 9월, 일요일