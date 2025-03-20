通貨 / GVIP
GVIP: Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
153.30 USD 0.57 (0.37%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GVIPの今日の為替レートは、0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり151.76の安値と153.30の高値で取引されました。
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GVIP News
- Goldman names Ben Snider chief US equity strategist as Kostin retires, memo says
- Hedge-fund favorites are beating the market — and for the first time in three years, Tesla’s one of them.
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- GVIP Surprises As Hedge Funds' Top Bets Outperform, But Risks Remain
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Hedge funds are shorting stocks again, boosting leverage to new record
- GVIP: There Are Reasons To Be Cautious On High-Beta Hedge Fund Darlings (NYSEARCA:GVIP)
1日のレンジ
151.76 153.30
1年のレンジ
100.33 153.30
- 以前の終値
- 152.73
- 始値
- 151.76
- 買値
- 153.30
- 買値
- 153.60
- 安値
- 151.76
- 高値
- 153.30
- 出来高
- 23
- 1日の変化
- 0.37%
- 1ヶ月の変化
- 9.84%
- 6ヶ月の変化
- 29.40%
- 1年の変化
- 29.06%
21 9月, 日曜日