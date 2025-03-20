QuotazioniSezioni
GVIP: Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

153.30 USD 0.57 (0.37%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GVIP ha avuto una variazione del 0.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 151.76 e ad un massimo di 153.30.

Segui le dinamiche di Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
151.76 153.30
Intervallo Annuale
100.33 153.30
Chiusura Precedente
152.73
Apertura
151.76
Bid
153.30
Ask
153.60
Minimo
151.76
Massimo
153.30
Volume
23
Variazione giornaliera
0.37%
Variazione Mensile
9.84%
Variazione Semestrale
29.40%
Variazione Annuale
29.06%
